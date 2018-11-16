Верховный суд снял 13 млн штрафа со студии Савика Шустера

После трех лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба студии в Facebook.



"Мы оспаривали и штраф и проверку во всех инстанциях, на всех эфирах детально объясняли, что и как нарушила налоговая. На прошлой неделе мы, наконец-то, добились окончательного результата. Правда, назвать его победой или поражением довольно сложно", - говорится в сообщении.



В студии отметили, что Верховный суд Украины снял с них 13 млн. грн. штрафа, однако признал саму проверку законной. "Из-за проведения этой незаконной проверки и наложения штрафных санкций, против нас были возбуждены уголовные дела. В том числе и против Савика Шустера. В результате чего мы были вынуждены закрыть наш телеканал 3s.tv. Инвесторы боялись инвестировать в компанию, которую налоговая обвиняет в нарушениях. Без работы остались сотни сотрудников студии", - заявили они.



В студии добавили, что им "не придется платить надуманные штрафы", однако "покрытие нарушений налоговой" усложняет работу честного бизнеса в Украине.



Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 гривен) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов, затребовав возмещения в размере более 13 млн гривен. Студия обжаловала это решение.

