В центре Киева председателя Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой

В пятницу, 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.



Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.



Нападение произошло около 13:00 на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум. Один из нападавших плеснул Сергею Козьякову в лицо зеленкой, второй - вылил ее на одежду. После этого они скрылись.



Сергей Козьяков возглавил ВККС в 2014 году. Он отбирал судей в Антикоррупционный суд, а также в новый Верховный суд. ВККС дает рекомендацию, увольнять судью или нет. Судьи в Украине избираются пожизненно, но могут быть уволены, например, по жалобе.

