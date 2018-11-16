Польша не считает себя обязанной приостанавливать судебную реформу по решению суда ЕС

Власти Польши не считают себя обязанными выполнять решение Европейского суда юстиции, согласно которому ее правительство должно было приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы. Соответствующую позицию опубликовал в пятницу на своем официальном сайте МИД республики по итогам обсуждения этого вопроса с Европейской комиссией.



Польское руководство считает, что постановление суда ЕС представляет собой промежуточную меру, в то время как окончательное решение суда по этому делу еще не принято. Поэтому Еврокомиссия не может настаивать на его выполнении.



"По мнению Польши, Еврокомиссия не выявила, что применение столь далеко идущих мер на первый взгляд юридически и фактически обоснованно и что они имеют срочный характер, в том смысле, что их выполнение перед разрешением дела в целом является необходимым для предотвращения серьезного и необратимого ущерба. Кроме того, по мнению Польши, Еврокомиссия ненадлежащим образом взвесила интересы сторон, не приняв во внимание необходимость обеспечения бесперебойного функционирования Верховного суда, гарантии независимости его судей и определенности сторон разбирательств, продолжающихся в суде", - указал МИД.



Европейский суд юстиции в октябре принял постановление, согласно которому правительство Польши должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране. В частности, по решению суда Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства, касающихся снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда.



20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. 24 сентября этого года ЕК приняла решение подать в суд ЕС иск против властей Польши в связи с проведенными в стране реформами судебной системы.



Еврокомиссия, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает сложившуюся ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда. Варшава называет все претензии Еврокомиссии безосновательными.

