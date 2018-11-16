«Ход конем» Насирова и Бродского: в Украине появится партия, основанная на деньги из госбюджета

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и бизнесмен Михаил Бродский создают партию «Регионы, вперед!». Об этом говорится в статье на сайте "Голос.уа".



Партия создается на идее оппонирования нынешней власти и на деньги из государственного бюджета Украины с целью реанимирования политической карьеры Романа Насирова.



Финансы для создания партии удалось изыскать благодаря сотрудничеству Бродского и Насирова по «делу БРСМ» 2017 года.



Напомним, в прошлом году сети БРСМ был начислен рекордный штраф в размере 1,8 млрд гривен в связи с низким качеством автомобильного топлива.



Штраф БРСМ (которая на тот момент являлась бизнесом экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого) отстаивала ГФС во главе с Насировым.



Учитывая близкие отношения Насирова и Бродского,Ставицкий поделился бизнесом с последним, после чего директором компании стал брат Михаила Бродского Евгений.



Уже осенью 20-18 года ГФС «списала» долг БРСМ.



Кроме этого, ранее, в 2016 году Михаил Бродский сохранил у себя налоги в размере почти 4 млрд гривен во время занятия песочным бизнесом, будучи совладельцем Киевского речного порта.



Партия «Регионы, вперед!» создана, в первую очередь, для «похода» на Киевсовет, что позволит активно участвовать в «работе» над бюджетом столицы.



