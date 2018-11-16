Генпрокуратуру обязали расследовать отдых Порошенко на Мальдивах

Адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал Генпрокуратуру расследовать отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах; в частности, речь идет о выезде заграницу якобы по подставным документам.



"Вчера Печерский суд Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезду за границу, а также по факту содействия указанным лицам в незаконном пересечении государственной границы Украины", — написал Кузьмин в Facebook в пятницу.



Адвокат напомнил, что речь идет о скандальной поездке на Мальдивы президента и его семьи. Как утверждало издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, они предъявили на границе загранпаспорта, выписанные на чужие фамилии.



Ранее украинская передача "Схемы" публиковала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Как удалось выяснить программе, президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. При этом отмечалось, что администрация президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах журналистам после официального запроса подтвердила, но детали не уточнила.

