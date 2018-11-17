Правда жизни Эльдара Рязанова и его героев

18 ноября известному режиссеру Эльдару Рязанову исполнился бы 91 год. Сотни миллионов людей любят его за фильмы «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев», «Забытая мелодия для флейты», а показ «Иронии судьбы» накануне новогодней ночи стал традицией на много лет. Накануне дня рождения режиссера телеканал «Интер» покажет 4 фильма, снятые Рязановым. 17 ноября в 8.45 смотрите «Гусарскую балладу», в 10.45 – фильм «Девушка баз адреса», в 12.30 – «Дайте жалобную книгу», а 14.10 – «Берегись автомобиля».



Мы собрали самые яркие цитаты Эльдара Рязанова и героев его фильмов.



Правила жизни Эльдара Рязанова



— Где есть юмор — там есть и правда.

— Неважных периодов в жизни не бывает.

— Те, кто постоянно ругает наше поколение, кажется, забыли, кто его вырастил.

— Дети не могут быть разменной картой политиков.

— Когда робкие люди выходят из себя, их следует остерегаться.

— Чтобы узнали все, достаточно рассказать кому-нибудь одному.

— Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных.

— Есть вещи, которые не должны приносить денежную прибыль. Потому что они приносят другую прибыль – не материальную, а духовную. Ее никакими деньгами измерить нельзя.

— Я с отчаянием смотрю на то, как из нашего кино уходят такие понятия, как художественный образ, идея, сочувствие, милосердие, одухотворенность. А испарившись из кино, они уходят и из сознания людей.

— Что меня трогало в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые — это же трогало и огромное количество людей, большинство. Сегодня таких, как я, все меньше и меньше. Феллини в восьмидесятых говорил: «Мой зритель уже умер». Это ужасная правда.



Правила жизни героев Рязанова



— Я и сам шутить не люблю, и людям не дам

— Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе

— Товарищи! Есть установка весело встретить новый год! Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать

— Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете ли.

(«Карнавальная ночь»)



— Какая гадость эта ваша заливная рыба!

— На правду нельзя обижаться, даже если она горькая.

(«Ирония судьбы»)



— Стойте! Не поднимайте руки! Вы их всю жизнь потом не отмоете!

— Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем.

(«Гараж»)



— Сто грамм не стопкран: дернешь — не остановишься!

(«Вокзал для двоих»)

— Грудь вперёд!

— Грудь? Вы мне льстите, Вера.

— Вам все льстят!



Тихо вокруг, только не спит барсук.

Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.



— А как же цирк?

— Цирка мне вполне хватает в жизни.



— Мало того, что вы враль, трус и нахал, — вы ещё и драчун!

— Да, я крепкий орешек!

(«Служебный роман»)



— Жениться надо на сироте.

— Тебя посодют, а ты не воруй!

— Человек как никто из живых существ любит себе создавать дополнительные трудности

— Слушай, я здорово набрался. Я должен положить себя в горизонтальное положение

(«Берегись автомобиля»)

