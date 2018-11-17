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Правда жизни Эльдара Рязанова и его героев
18 ноября известному режиссеру Эльдару Рязанову исполнился бы 91 год. Сотни миллионов людей любят его за фильмы «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев», «Забытая мелодия для флейты», а показ «Иронии судьбы» накануне новогодней ночи стал традицией на много лет. Накануне дня рождения режиссера телеканал «Интер» покажет 4 фильма, снятые Рязановым. 17 ноября в 8.45 смотрите «Гусарскую балладу», в 10.45 – фильм «Девушка баз адреса», в 12.30 – «Дайте жалобную книгу», а 14.10 – «Берегись автомобиля».
Мы собрали самые яркие цитаты Эльдара Рязанова и героев его фильмов.
Правила жизни Эльдара Рязанова
— Где есть юмор — там есть и правда.
— Неважных периодов в жизни не бывает.
— Те, кто постоянно ругает наше поколение, кажется, забыли, кто его вырастил.
— Дети не могут быть разменной картой политиков.
— Когда робкие люди выходят из себя, их следует остерегаться.
— Чтобы узнали все, достаточно рассказать кому-нибудь одному.
— Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных.
— Есть вещи, которые не должны приносить денежную прибыль. Потому что они приносят другую прибыль – не материальную, а духовную. Ее никакими деньгами измерить нельзя.
— Я с отчаянием смотрю на то, как из нашего кино уходят такие понятия, как художественный образ, идея, сочувствие, милосердие, одухотворенность. А испарившись из кино, они уходят и из сознания людей.
— Что меня трогало в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые — это же трогало и огромное количество людей, большинство. Сегодня таких, как я, все меньше и меньше. Феллини в восьмидесятых говорил: «Мой зритель уже умер». Это ужасная правда.
Правила жизни героев Рязанова
— Я и сам шутить не люблю, и людям не дам
— Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе
— Товарищи! Есть установка весело встретить новый год! Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать
— Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете ли.
(«Карнавальная ночь»)
— Какая гадость эта ваша заливная рыба!
— На правду нельзя обижаться, даже если она горькая.
(«Ирония судьбы»)
— Стойте! Не поднимайте руки! Вы их всю жизнь потом не отмоете!
— Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем.
(«Гараж»)
— Сто грамм не стопкран: дернешь — не остановишься!
(«Вокзал для двоих»)
— Грудь вперёд!
— Грудь? Вы мне льстите, Вера.
— Вам все льстят!
Тихо вокруг, только не спит барсук.
Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
— А как же цирк?
— Цирка мне вполне хватает в жизни.
— Мало того, что вы враль, трус и нахал, — вы ещё и драчун!
— Да, я крепкий орешек!
(«Служебный роман»)
— Жениться надо на сироте.
— Тебя посодют, а ты не воруй!
— Человек как никто из живых существ любит себе создавать дополнительные трудности
— Слушай, я здорово набрался. Я должен положить себя в горизонтальное положение
(«Берегись автомобиля»)