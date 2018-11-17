Бойко станет кандидатом в президенты Украины от оппозиции

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года, сообщил украинскому телеканалу NewsOne в пятницу лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

Ранее Рабинович и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь" для участия в президентских и парламентских выборах. Позже Бойко сообщил, что поддержал кандидатуру Рабиновича для выдвижения на пост президента от этого объединения. Однако накануне Рабинович заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру, поскольку исповедует иудаизм и не имеет "морального права быть арбитром в вопросах православия".



"Стратегический совет "Оппозиционной платформы – За жизнь" сегодня рассмотрел вопрос выдвижения единого кандидата в президенты Украины и принял решение выдвинуть кандидатом на выборах президента 31 марта Бойко Юрия Анатольевича", — сказал Рабинович в эфире телеканала.



Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.

