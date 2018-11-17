Запрещенная "ВКонтакте" держится в пятерке самых посещаемых сайтов Украины

Заблокированная на Украине социальная сеть "ВКонтакте" продолжает входить в первую пятерку самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории - 31%.



Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-аудитории Интернет Ассоциации Украины по итогам октября 2018 года.



На первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и "Вконтакте". Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 84%.



Для "ВКонтакте" эти показатели составили 14% и 31% соответственно. Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", Instagram, "Одноклассники", и "Синоптик".

