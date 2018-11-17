Лавров рассказал о позиции России в экономических связях с Западом

Москва продолжит последовательную линию на деполитизацию торгово-инвестиционных связей в диалоге с западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"В диалоге с государствами Запада мы будем продолжать последовательную линию на деполитизацию торгово-инвестиционных связей. Это касается наших отношений и с Европой, и, в том числе, с Соединенными Штатами. Тем более что многие в Евросоюзе осознают контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении России и не желают терпеть многомиллиардные убытки вследствие раскрученной санкционной спирали", — сказал Лавров, выступая на заседании Делового совета при министре иностранных дел Российской Федерации.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

