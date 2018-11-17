Польская православная церковь запретила контакты с киевскими раскольниками

Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями самопровозглашенного "Киевского патриархата", поскольку они "сделали много зла". Это следует из сообщения по итогам собора епископов.

При этом епископы призывают руководителей всех православных церквей совместно и в духе взаимного уважения "довести до спокойного решения вопросы разделенного православия на украинской земле".



Те, кто лишен священного сана, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви, считает собор. "Их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок", — говорится в сообщении.



"Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе", — заключили епископы.



Ранее иерархи Сербской церкви осудили действия Константинопольского патриархата на Украине и призвали созвать Всеправославный собор по вопросам предоставления автокефалии.

