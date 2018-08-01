Хроники здобулятины-7. Отопительный бардак

Никто не понимает, что происходит с отоплением. «Нефтегаз» отключает, президент включает. Кабмин сначала предоставил НАКу право отрубать теплосети на местах, теперь отменил. Но в «Нефтегазе» настаивают, что все равно будут это делать с 1 декабря 2018 года в соответствии с Кодексом ГТС. В заложниках – жители целых городов: и те, кто платят, и кто не платит. Система коллективной ответственности. Отработано еще фашистами: расстрел 10 мирных жителей за одну вылазку партизан. Но за внешней неразберихой скрывается совершенно конкретная межолигархическая война. И вот о ней – подробнее...



Как круто, по-пацански гарант разрулил ситуацию со Смелой. Собрал великий хурал, стукнул кулаком по столу и... «Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение: немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Даю вам несколько часов – мне как президенту доложить, что тепло запущено!».



С тех пор в стране наметилось оживление и посыпались вопросы, что еще можно сорвать под ответственность первого лица. Но в целом ситуация понятнее не стала. Известно, что с 1 декабря вводятся новые тарифы на отопление и горячую воду (подорожание от 14 до 16,5%), а «Нефтегаз» в дополнение к ним пообещал отключать производителей тепла для нужд населения даже в зимний период.



Такое бесчеловечное право ему предоставили два свежих правовых акта: Кодекс газотранспортных систем (вступил в силу с 1.08.2018) и постановление Кабинета министров №867 «О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа» от 19 октября 2018 года. Депутаты, которые принимали Кодекс в 2015-ом, явно проекта не читали. А вот в Кабмине – они, конечно, с этим постановлением «молодцы».



Не отмолчались и в НКРЭКУ: этот орган, не подконтрольный, как любит повторять Владимир Гройсман, Кабмину, отклонил (цитирую) «требование операторов газораспределительной сети (ГРС) не отключать теплосети по поручению НАК «Нефтегаз Украины». Несмотря на то, что эти действия могут иметь признаки злоупотребления монопольным положением. А само нововведение может привести к техногенной катастрофе».



За этим «аццким трэшем» внимательно наблюдают несколько заинтересованных лиц. Опальный олигарх Дмитрий Фирташ из Вены, иностранные советники в наблюдательном совете «Нефтегаза», а так же обитатели Банковой. Все они участники схемы по переделу внутреннего рынка поставок газа в обстановке полного управленческого хаоса

Ежу понятно, что борьба не завершится до весны и будет продолжать весь отопительный период. Ближайшего обострения ждем уже в декабре, когда НАК пойдет в атаку, чтобы выдрать у конкурентов списки потребителей. Если понадобится додавить несговорчивого гада, он сможет использовать свое право отключать поставщика за старые долги