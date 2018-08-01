Хроники здобулятины-7. Отопительный бардак
Никто не понимает, что происходит с отоплением. «Нефтегаз» отключает, президент включает. Кабмин сначала предоставил НАКу право отрубать теплосети на местах, теперь отменил. Но в «Нефтегазе» настаивают, что все равно будут это делать с 1 декабря 2018 года в соответствии с Кодексом ГТС. В заложниках – жители целых городов: и те, кто платят, и кто не платит. Система коллективной ответственности. Отработано еще фашистами: расстрел 10 мирных жителей за одну вылазку партизан. Но за внешней неразберихой скрывается совершенно конкретная межолигархическая война. И вот о ней – подробнее...
Как круто, по-пацански гарант разрулил ситуацию со Смелой. Собрал великий хурал, стукнул кулаком по столу и... «Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение: немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Даю вам несколько часов – мне как президенту доложить, что тепло запущено!».
С тех пор в стране наметилось оживление и посыпались вопросы, что еще можно сорвать под ответственность первого лица. Но в целом ситуация понятнее не стала. Известно, что с 1 декабря вводятся новые тарифы на отопление и горячую воду (подорожание от 14 до 16,5%), а «Нефтегаз» в дополнение к ним пообещал отключать производителей тепла для нужд населения даже в зимний период.
Такое бесчеловечное право ему предоставили два свежих правовых акта: Кодекс газотранспортных систем (вступил в силу с 1.08.2018) и постановление Кабинета министров №867 «О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа» от 19 октября 2018 года. Депутаты, которые принимали Кодекс в 2015-ом, явно проекта не читали. А вот в Кабмине – они, конечно, с этим постановлением «молодцы».
Не отмолчались и в НКРЭКУ: этот орган, не подконтрольный, как любит повторять Владимир Гройсман, Кабмину, отклонил (цитирую) «требование операторов газораспределительной сети (ГРС) не отключать теплосети по поручению НАК «Нефтегаз Украины». Несмотря на то, что эти действия могут иметь признаки злоупотребления монопольным положением. А само нововведение может привести к техногенной катастрофе».
За этим «аццким трэшем» внимательно наблюдают несколько заинтересованных лиц. Опальный олигарх Дмитрий Фирташ из Вены, иностранные советники в наблюдательном совете «Нефтегаза», а так же обитатели Банковой. Все они участники схемы по переделу внутреннего рынка поставок газа в обстановке полного управленческого хаоса
Катастрофа, так катастрофа, решили в «Нефтегазе» и, не дожидаясь 1 декабря, начал лишать украинцев зимнего тепла. Но не отключать, а не подключать. Это уже можно делать и сейчас. Опираясь на постановление №867 НАК «Нафтогаз» не дает номинаций (говоря простым языком, не выделяет объемы газа) теплоснабжающим предприятиям, у которых есть долги. Самые громкие скандалы, связанные с этим, были в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.
По состоянию на 6 ноября более 150 предприятий не имели номинаций на ноябрь. После «блицкрига» гаранта по Смеле осталось вроде бы 22. Из общего количества 1146 субъектов хозяйствования.
Долги предприятий теплокоммунэнерго по состоянию на текущий момент составляют 8,8 млрд. грн. Чтобы получить газ, предприятия должны подписать с «Нефтегазом» договор реструктуризации долга. Если они отказываются, мотивируя, например, незавершенным судебным процессом, то НАК «нагибает» городские власти, требуя принять долг теплопоставщика на себя. Так было и в Смеле.
Пока творилась вся вышеописанная байда, Кабмин бегал между умными и красивыми, не понимая, какую сторону ему выбрать. Владимир Гройсман то наезжал на мэров, обещая их увольнять за неготовность к зиме. То грозил карами небесными Андрею Коболеву и Ко, за то, что «Нефтегаз» сделал всех заложниками – население, мэров, депутатов, ТКЭ, ТЭЦ и т.д.
В итоге было рождено постановление Кабинета министров от 14.11.2018 г. №942, где требования к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа было уменьшено с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий, находящихся под управлением ФГИ, – до 60%.
При этом Кабинет министров обещал ввести запрет на отключение от газа теплоснабжающих предприятиям во время отопительного сезона. А НАК обещал на него наплевать. И так они крутили друг другу дули, пока не вмешался президент и не наорал на всех.
За этим «аццким трэшем» внимательно наблюдают несколько заинтересованных лиц. Опальный олигарх Дмитрий Фирташ из Вены, иностранные советники в наблюдательном совете «Нефтегаза», а так же обитатели Банковой. Все они участники схемы по переделу внутреннего рынка поставок газа в обстановке полного управленческого хаоса. Ну, хаос то понятно. Мы в нем живет. А что же за схема?
Поясняю. Как уже писали «Версии», Запад решил прибрать к рукам нашу ГТС и контролировать поставки российского газа в Европу, для чего настоял на расчленении «Нефтегаза».
Ежу понятно, что борьба не завершится до весны и будет продолжать весь отопительный период. Ближайшего обострения ждем уже в декабре, когда НАК пойдет в атаку, чтобы выдрать у конкурентов списки потребителей. Если понадобится додавить несговорчивого гада, он сможет использовать свое право отключать поставщика за старые долги
Собственно ГТС уже переданы в ПАО «Магистральные газопроводы Украины», который фактически не подконтролен НАКу. Руководят МГУ одобренные иностранными кредиторами и лично главой набсовета компании Вольтером Больцем топ-менеджеры.
Коболеву и его дружкам остается возделывать ниву внутреннего газотрейдерства и взять на себя продажу голубого топлива украинцам. Для этого 25 сентября 2018 года было создано три коммерческие структуры: ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Украины» (для поставки газа населению); ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Тепло» (поставки для теплокоммунэнерго); ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Трейдинг» (поставки коммерческим клиентам).
Но тут возникла проблема. На пути к потребителю новосозданные «нефтегазовские» трейдеры столкнулись с яростным сопротивлением облгазов, горгазов, сбытовых компаний и владельцев (арендаторов) распределительных сетей. Оказалось, что три четверти таких предприятий принадлежат олигарху Фирташу. И он вовсе не собирается уступать рынок дочерним компаниям «Нефтегаза», всеми силами блокируя переход к ним потребителей. В том числе, как я подозреваю, накапливая, где можно, долги, а, где нельзя, вступая в длительные судебные тяжбы.
Но и «Нефтегаз» сдаваться не собирается. По сути, его цель – через ропот народа, напуганного холодомором и бардаком с отключениями, заставить конкурирующих игроков рынка уйти, и посадить на поставку газа населению свои структуры. Банковая в этом НАК поддерживает.
Но подчиненные Андрея Коболева не хотят брать на себя долги прежних поставщиков (только облгазы должны более 27 млрд. грн). В свою очередь вытесняемые с рынка структуры идут в суд и доказывают, что они не виноваты – население им не платит. В итоге в «Нефтегазе» запустили систему подписания договоров о поставках газа только вместе с графиком реструктуризации долгов. А там где поставщик не согласен, долги, как сказано выше, вешаются на местную власть.
P.S. Ежу понятно, что борьба не завершится до весны и будет продолжать весь отопительный период. Ближайшего обострения ждем уже в декабре, когда НАК пойдет в атаку, чтобы выдрать у конкурентов списки потребителей. Если понадобится додавить несговорчивого гада, он сможет использовать свое право отключать поставщика за старые долги. Даже в морозы. Даже если население исправно платит. Президент в таком случае снова пропиарится обещанием рвать пломбы. Веселая зима начинается. Поздравляю нас, панове-«цеєвропейці», с этим «видатним здобутком!»