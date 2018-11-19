Макрон заявил об угрозе Европе со стороны крупных держав

Некоторые крупные державы представляют угрозу для Евросоюза и франко-германского тандема. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, выступая в Бундестаге в ходе своего визита в Германию, где он принимает участие в мероприятиях в рамках отмечаемого в ФРГ Дня народной скорби.



"Европа и входящий в нее франко-германский тандем обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, поэтому мы должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене", - сказал Макрон.



Он подчеркнул, что "слишком много держав стремятся сегодня вытеснить нас из игры, вмешиваясь в наши общественные дебаты, нашу открытую демократию, сея раздор".



"В этом мире, на который нам надлежит смело и открыто смотреть, наша подлинная сила заключается в нашем единстве. Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия", - добавил президент.



Среди задач, которые стоят перед Францией и Германией в ЕС, Макрон назвал "создание системы общеевропейской обороны", воздержавшись, однако, использовать термин "единая европейская оборона", который вызвал недовольство США, а также резкую критику со стороны правой оппозиции в самой Франции. Среди других общих задач он назвал также "установление необходимого контроля на границах", "борьбу с киберпреступностью", "справедливое регулирование цифрового пространства".



Общие действия должны быть направлены, по мнению президента Франции, на "обеспечение превращения Европы в континент инноваций, независимости в валютной сфере с превращением евро в международную валюту, опирающуюся на свой бюджет". Также Европе надлежит обеспечить стабильность в области снабжения продуктами питания. "Наши [общеевропейские] законы пока еще лишь едва коснулись этих тем, а сам Евросоюз подходит к ним с настороженностью дебютанта", - признал при этом Макрон.



"Но именно в этой сфере и лежит новая франко-германская ответственность, в сфере обеспечения современного, эффективного и демократического суверенитета", - подчеркнул Эмманюэль Макрон. Но в то же время он отметил, что в дальнейшем при продвижении по подобному пути "каждой стране ЕС придется разделить с другими, сделать общим свое право на вынесение решения, свою внешнюю политику и политику в сфере миграции, свои меры по развитию, а также все большую часть своего бюджета и даже налоговых ресурсов".



"Наш мир находится на перепутье. Либо он предпочтет устремиться, как это и было ранее, в пропасть очарования от технологий, лишенных человеческого духа, в пропасть национализма, лишенного памяти, в пропасть фанатизма, не признающего ориентиров. Либо же будет осознано, что великолепные достижения современности открывают перед нами новую эпоху, плодами которой сможет воспользоваться все человечество", - отметил президент Франции.



