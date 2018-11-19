Министр Рева призвал обложить налогом деньги заробитчан, пересылаемые на Украину

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".



"Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по "белому", удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", - заявил министр.



По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.



"Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы", - добавил Рева.

