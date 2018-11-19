Песков: возвращение к декларации 1956 года не означает передачу территорий РФ Японии

Возвращение к формату Совместной декларации 1956 года в переговорах о мирном договоре с Японией не означает автоматическую передачу российских территорий японской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.



"Мы за эти дни вместе с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так, и так быть не может", - прокомментировал он соглашение России и Японии продолжить переговоры на основе декларации 1956 года.



"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент Путин, отвечая на вопросы журналистов", - пояснил Песков.



По его мнению, стороны пойдут на компромисс, который не будет противоречить национальным интересам обоих государств. "Безусловно, потребуется компромисс, можно об этом уже сейчас говорить, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", - сказал пресс-секретарь президента. "Конечно, имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки. Это принимается во внимание, и в ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос", - заключил он.



"Несмотря на всю сложность темы мирного договора с Японией, этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем", - заключил пресс-секретарь президента.



По итогам встречи лидеров РФ и Японии в Сингапуре Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года.



19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. В девятой статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована обоими государствами 8 декабря 1956 года.



Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.



