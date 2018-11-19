Адвокат рассказал, сколько Янукович будет находиться в больнице

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет находиться в больнице около трех недель, сообщил его адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала "112 Украина". Ранее в воскресенье Горошинский заявил, что Янукович госпитализирован в РФ со спортивной травмой, у него повреждены позвоночник и нога. Из-за этого Янукович не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве 19 ноября.

По его словам, адвокаты собирают необходимые для суда справки.



"Он не имеет возможности двигаться самостоятельно, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке, — ред,), две-три недели. Документы соответствующие мы предоставим суду", — сказал Горошинский.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.



Ранее председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что 19 ноября предоставит Януковичу последнюю возможность выступить в суде с последним словом. По его словам, даже если бывший президент откажется от выступления, суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.

