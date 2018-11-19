Ученые представили три препарата против старения

Ученые представили три препарата против старения

Средства, способные улучшить состояние пожилых людей, известны как геронтопротекторы. Недавно Солковский институт разработал новые средства из их числа, передает "Мед.Вести". Они защищают мозг и потенциально способны вылечить болезнь Альцгеймера. Пока препараты проверили только на мышах.

В основе разработки лежат растительные компоненты: физетин (его много в клубнике) и куркумин (в составе куркумы). Ученые синтезировали три препарата (CMS121, CAD31 и J147), ограждающие нейроны от воспаления, связанного со старением мозга. Как показали эксперименты, препараты снижали уровень маркеров старения и деменции.

При этом, одновременно увеличивалась продолжительность жизни. Сейчас специалисты готовятся к клиническим испытаниям. Им еще предстоит выяснить, способны ли эти средства влиять не только на мозг, но и на другие органы, к примеру, на почки или мышцы.