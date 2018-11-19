Ученые представили три препарата против старения

Средства, способные улучшить состояние пожилых людей, известны как геронтопротекторы. Недавно Солковский институт разработал новые средства из их числа, передает "Мед.Вести". Они защищают мозг и потенциально способны вылечить болезнь Альцгеймера. Пока препараты проверили только на мышах.



В основе разработки лежат растительные компоненты: физетин (его много в клубнике) и куркумин (в составе куркумы). Ученые синтезировали три препарата (CMS121, CAD31 и J147), ограждающие нейроны от воспаления, связанного со старением мозга. Как показали эксперименты, препараты снижали уровень маркеров старения и деменции.



При этом, одновременно увеличивалась продолжительность жизни. Сейчас специалисты готовятся к клиническим испытаниям. Им еще предстоит выяснить, способны ли эти средства влиять не только на мозг, но и на другие органы, к примеру, на почки или мышцы.

