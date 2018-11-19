В понедельник Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине

Ситуация вокруг Украины и Азовского моря входят в число основных пунктов повестки дня Совета ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе.



"Украина, несомненно, остается приоритетом для Европейского союза", - заявил в минувшую пятницу высокопоставленный европейский источник, представляя журналистам на условиях анонимности повестку совета.



"Это будет хорошей возможностью напомнить нашу коллективную поддержку минских соглашений", - сказал он о предстоящем заседании Совета ЕС.



"Мы продолжим помогать их реализации. Первоочередное - это прекращение огня, чтобы обеспечить необходимые условия для перехода к политическому решению", - продолжил собеседник СМИ.



"В связи с этим мы приняли к сведению решение о продлении специального статуса для восточных районов Украины. Это шаг в правильном направлении. В то же время мы считаем нелегитимными выборы на Донбассе", - добавил функционер ЕС.



Он напомнил, что в середине декабря глава дипломатии ЕС Федерика Могерини примет участие в заседании совета ассоциации ЕС-Украина, что "позволит еще раз проанализировать программу нашего сотрудничества с Украиной".



Источник сослался на визит в Брюссель в минувший четверг статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, с которым обсуждалась Украина.



"Разумеется, мы довели до него наши обеспокоенности, что касается нарастающей милитаризации Азовского моря. И также остается контекст, согласно которому мы не признаем аннексию Крымского полуострова. Это базовый принцип. И, кроме того, строительство моста между Российской Федерацией и Крымом, который возведен без согласия Украины, - это абсолютно точно полное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил европейский чиновник.



По данным украинской стороны и государств-членов, новый режим инспекции судов вызывает проблемы для морского транспорта, не только украинского, но и стран Евросоюза, так как растягивающиеся на многие дни процедуры задерживают движение и наносят экономический ущерб, сказал представитель ЕС.



"Но у российских коллег другие данные, отличающиеся от моих. Мы договорились оставаться в контакте, чтобы продолжать изучать этот аспект", - пояснил европейский чиновник.



На вопрос о рассмотрении возможных дополнительных санкций в отношении России из-за проведения выборов в ОРДЛО, собеседник журналистов ответил, что санкций нет в повестке дня, и он не знает, будут или нет они обсуждаться на заседании.

