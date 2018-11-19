Бродский построит 5 баскетбольных арен за деньги от добычи песка. Цель – Евробаскет для Украины

В Украине может пройти чемпионат Европы по баскетболу 2021 года. А чтобы не потерять право на проведение турнира, как в 2015 году, меценат Михаил Бродский пообещал за собственные деньги построить 5 ультрасовременных площадок класса NBA.



Об этом он заявил в разговоре с журналистами. Поводом для такого решения Бродский назвал негативную пиар-кампанию против него самого и его бизнеса. «На выходных я вернулся из Италии и застал «черную» информационную атаку. Я готов ответить злопыхателям не только словом, но и делом. Также мы встретимся в суде», - заявил Михаил Бродский.



Еще в субботу он опубликовал пост в Facebook, в котором обвинил бизнесмена Павла Фукса в «черном пиаре». Бродского возмутило упоминание про якобы незаконную добычу песка. По его словам, он действительно владеет Киевским речным портом, однако информация про неуплату налогов на почти 4 млрд грн – ложь.



«Я не собираюсь подыгрывать этим людишкам. Иду в суд и докажу Павлу Фуксу, что это неправда. Более того – я направлю все свои доходы от добычи песка, расшибусь, но сделаю так, чтобы Евробаскет прошел в Украине!», - заявил о намерениях Михаил Бродский.



Утвержден предварительный список городов, где будут построены арены – это Киев, Днипро, Кременчуг, Винница и Львов. «В некоторых городах пока нет клубов надлежащего уровня, которые смогут использовать арены после Чемпионата. Но я уже веду переговоры с местными властями и бизнесменами, чтобы их сформировать. Будет создана компания по управлению комплексами, чтобы они были окупаемые благодаря проведению концертов и мероприятий. Так что это бизнес-проект», - сказал Бродский.



Самый дорогой проект будет в Киеве: арена 20 тыс. мест, общей стоимостью около $100 млн. «Я даже смог удешевить строительство, ведь к Евро-2015 некоторые умники планировали потратить $136 млн. Это будет космическая арена, мы будем приглашать в Киев звезд NBA, чтоб дети брали пример и занимались баскетболом», - отмечает Бродский.



Днипро получит площадку на 10 тыс. зрителей за $50 млн, «Арена Львов» сможет принимать 8 тыс. фанатов и будет стоить около $40 млн. В Кременчуге построят «бюджетный» вариант арены на те же 8 тыс. зрителей за $30 млн, а в Виннице - ультрасовременный 10-тысячник за $45 млн. Стоит отметить, что по всем городам, кроме Киева, цифры примерные. Проектировщики их уточняют, но бюджет может и возрасти.



«В Харькове, кстати, я тоже планировал строить полифункциональную арену для всех видов спорта за $35 млн. Но не буду – пусть там хоть что-то построит Фукс!.. Вы знаете, я не привык врать. И не люблю ложь против направленную против меня. Так что, Фукс – встретимся в суде!», - заявил Михаил Бродский.



