Жители Смелы начали перекрывать дороги на Киев

В понедельник, 19 ноября, жители города Смела Черкасской области, где до недавних пор был введен режим чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, грозят перекрыть дороги на Киев. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.



Речь идет о перекрытиях трасс Н-01 и Н-16 по направлению к Киеву.



Сообщается, что городской голова Алексей Цыбко призывает собравшихся провести только превентивную, а не долгосрочную акцию.



Напомним, в субботу, 17 ноября, все котельные Смелы заработали. К отоплению подключили все дома, школы, больницы и другие учреждения. Однако, по информации городского головы, договор с НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа в город так и не был подписан. Предприятие требует от города оплаты прошлых долгов. Мэр полагает, что жители Смелы на это "не пойдут никогда".

