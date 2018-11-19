Число ветеранов Великой Отечественной войны в России за пять лет сократилось вдвое

Число ветеранов Великой Отечественной войны в России за последние пять лет сократилось в два раза, до 186 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).



"По состоянию на ноябрь 2018 года в России проживает 186 тыс. ветеранов (без учета членов их семей), пять лет назад эта цифра равнялась 403 тыс. человек, в ноябре 2008 года - 816 тыс. человек", - отметили в ПФР.



14 ноября на сайте Минтруда был опубликован проект доклада "О проведении государственной политики в отношении ветеранов", который планируется представить в декабре на заседании Российского организационного комитета "Победа". Из него следует, что общая численность ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2018 году составила 1,5 млн человек.

