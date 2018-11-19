Украинский генерал рассказал о советах США устроить "революцию" в Донбассе

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил изданию Obozrevatel, что американская сторона советует Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе.



Романенко заявил, что Вашингтон предложил Киеву не только ужесточить пограничный контроль с Донбассом, но и перекрыть водо- и электроснабжение. По его словам, прекращение поставок создаст "недопустимую" для России ситуацию, которую она "не вытянет".



"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", — заявил он.



Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрелами Донецкой фильтровальной станции Киев пытается запугать сотрудников предприятия и взять под свой контроль подачу воды в населенные пункты.

