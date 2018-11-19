Минобороны России опубликовало видео полета Су-57 в Сирии

Министерство обороны России показало уникальные кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Соответствующий ролик опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.



"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook. Уточняется, что на практике были проверены "летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов".



Как отмечается, экипажи Су-57 выполнили более десяти полетов в Сирии.



Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, он несет вооружение внутри фюзеляжа.







