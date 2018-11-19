В ЛНР избрали спикера парламента нового созыва

Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики третьего созыва избрали спикером парламента республики Дениса Мирошниченко.



Мирошниченко занимал пост председателя Народного совета прошлого созыва с декабря 2017 года.



"Принято единогласно", — сказал депутат Народного совета ЛНР Михаил Кукоев после голосования.



Мирошниченко поблагодарил депутатов за "предоставленную ответственность". "То начатое дело, которое у нас было в 2014 году, мы будем продолжать, и тот вектор, который у нас был в Народном совете,… законодательство, которое мы будем принимать, — мы с его пути не будем сходить", — сказал он.



Первым заместителем председателя Народного совета ЛНР избран 48 голосами из 50 Дмитрий Хорошилов.



Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. Возглавляемое избранным главой ЛНР Леонидом Пасечником движение "Мир Луганщине" займет в парламенте 37 мест, "Луганский экономический союз" — 13. Места разделены пропорционально числу набранных голосов. Всего в парламенте 50 мест. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

