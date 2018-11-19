Германия прекращает поставку вооружений в Саудовскую Аравию

Правительство ФРГ полностью прекращает поставки вооружений, включая те, которые уже были одобрены, в Саудовскую Аравию на фоне убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник сообщило министерство экономики Германии, которые выносит решения по экспорту оружия.



Как отметили в ведомстве, кабмин "подействовал на обладателей действительных отдельных разрешений [на поставки вооружений] таким образом, что в настоящее время экспорт [военных товаров] в Саудовскую Аравию не производится".



Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия закрыла въезд 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к убийству Хашкаджи.



Саудовский журналист, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

