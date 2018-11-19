Мэй обвалила курс фунта стерлингов заявлением по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала в понедельник придерживаться своего проекта выхода из Европейского Союза, в то время, как несогласные с ней члены ее же партии пытались поднять вопрос руководства партии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.



Мэй пообещала бороться, предупреждая о том, что ее свержение поднимет риски того, что выход Великобритании из ЕС задержится или будет проходить без сделки - шаг, который может повергнуть пятую по величине экономику мира в неизвестность.



"Мы имеем дело со сделкой, которая будет работать для Великобритании, и пусть никто не сомневается, я намерена ее обеспечить... Мы не говорим о политической теории, а о реальной жизни и средствах к существованию людей", - сказала Мэй в понедельник.



"В то время, когда мир быстро меняется, наша география не такова: Европа всегда будет нашим самым близким рынком товаров, и обеспечение того, чтобы у нас были свободные границы, имеет решающее значение", - добавила премьер Великобритании, отметив важность автомобильной промышленности.



ЕС должен провести саммит для обсуждения проекта соглашения 25 ноября. Некоторые из поддерживающих Brexit министров, как сообщается, хотят переписать некоторые его части, хотя Германия это исключила.



Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что проект сделки "справедлив и сбалансирован".



Мэй сказала, что ей нужен какой-нибудь переходной период по Brexit, во время которого Британия "останется членом блока во всем, кроме названия", который должен будет закончиться к моменту следующих выборов в стране, которые должны состояться в 2022 году.



Фунт стерлинга упал до 1,2796 долл. после выступления Мэй.



Ранее сегодня главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о поддержке проекта достигнутого с Великобританией соглашения о выходе страны из Евросоюза всеми 27 странами, остающимися в ЕС.



Накануне Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского Союза до конца 2022 года.



Как сообщал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.



14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.



Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в 585 страниц.

