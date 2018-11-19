Юноша 18 раз ударил свою сестру ножом из-за компьютера

В Днепропетровской области юноша во время конфликта с сестрой нанес ей 18 ножевых ранений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.



"Происшествие случилось 18 ноября около 7 утра. Утром этого дня между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девушке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов", – говорится в сообщении.



Девочку доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.



В полиции Никополя по этому факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть покушение на убийство.



"Юношу задержан в порядке статьи 208 УПКУ. Полицейские установили, что парень увлекался компьютерными играми. Компьютер, из-за которого между братом и сестрой возможно возник конфликт, правоохранители изъяли для проведения экспертизы. Ведется следствие", – отметили в ГУНП.

