В Токио арестовали главу Nissan Motor

В Токио арестовали главу Nissan Motor Co. Карлоса Гона по подозрению в предоставлении ложных сведений в финансовой отчетности.



Об этом сообщает NHK.



"Токийская прокуратура арестовала главу Nissan Motor Карлоса Гона, который подозревается в занижении своих доходов", - говорится с сообщении.



Гон был взят под стражу после допроса. По информации японской газеты The Asahi Shimbun, бизнесмена подозревают в том, что он занизил свою зарплату "на сотни миллионов йен".



Как говорится в коммюнике Nissan, в ходе расследования было открыто множество финансовых злоупотреблений, "таких как использование имущества предприятия в личных целях".



В связи с этим компания намерена предложить совету директоров в кратчайшие сроки "сместить (Гона) с должности".



Как сообщалось, председатель Nissan и Renault Карлос Гон добровольно сдался токийской прокуратуре. После появления этих новостей акции Renault в Париже упали на целых 6,2%, а глобальные депозитарные расписки Nissan упали более чем на 11%.

