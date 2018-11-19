Регламентный комитет Рады против задержания и ареста нардепа Березкина

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента счел недостаточно мотивированными и необоснованными представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия парламента на задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина. В то же время к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности у комитета есть ряд замечаний, которые он изложит в письменных выводах.



Такие решения члены комитета приняли на заседании в понедельник. При этом все три представления в комитете считают законными.



Генпрокурор Ю.Луценко на заседании регламентного комитета изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует С.Березкин.



"С мая 2016 года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – ИФ) расследуют уголовное производство, в рамках которого установили, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарным собственником группы "Креатив", которым по версии следствия является Березкин, действовал по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключённого договора кредитной линии в сумме $20 млн", - сказал он.



Генпрокурор отметил, что договор о кредитной линии был заключён с нарушением требований кредитной политики "Ощадбанка" и не был в полном объеме обеспечен залогом.



"Кредит в $20 млн был обеспечен лишь частично недвижимостью, которая на тот момент существовала у заёмщика, а оставшуюся часть средств... фактически залог был сфальсифицирован путем предоставления якобы договора о продаже якобы будущего масла. И эти средства легли в основу обеспечения второй части кредита в сумме 120 млн 219 тыс. 300 грн", - рассказал Ю.Луценко.



По его словам, оригиналов этого договора не оказалось ни у банка, ни у заёмщика. "Было установлено, что сами операции, указанные в договоре, не происходили, и предмета залога не существовало", - добавил генпрокурор.



При этом он сообщил, что после перечисления банком кредитных средств деньги из группы "Креатив" вывели и присвоили бенефициары компании.



По информации Ю.Луценко, $20 млн двумя равными траншами были переведены на счета компании, зарегистрированной в Белизе.



В свою очередь, нардеп С.Березкин все обвинения в свой адрес опровергает. "Ни я, ни моя семья эти преступления не совершали", - сказал он на заседании комитета.



В частности, депутат считает беспочвенными обвинения, которые выдвигает ему НАБУ – в неуплате процентов по предоставленному кредиту. "Вот выписка – компания оплатила $2 млн 300 тыс. с момента... получения кредита и до того момента, когда наша семья была акционером компании, до лета 2015 года", - отметил народный депутат.

