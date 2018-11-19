Жена херсонского коррупционера Вакуленко – Беляева, занимающая аналогичную должность в Одессе, – ушла на больничный

Главный инспектор отдела по работе с разрешительными документами Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Одесской области Инна Беляева, являющаяся женой пойманного на взятке главного инспектора ГАСИ в Херсонской области Владислава Вакуленко, неожиданно ушла на больничный сразу после его задержания. Об этом сообщают источники нашего издания.



О причинах, побудивших сотрудницу Одесской ГАСИ взять больничный спустя всего несколько дней после задержания ее мужа, не сообщается.



По информации источников, Инна Беляева работает на разных должностях в Одесской ГАСИ со времен Януковича. В последний раз она была повышена в должности несколько недель назад.



Любопытно, что, несмотря на работу в Херсонской области, Владислав Вакуленко продолжал в официальных документах указывать своим местом жительства Одессу, где он проживал вместе с супругой.



Отметим, вместе с Вакуленко на взятке был задержан глава ГАСИ в Херсонской области Сергей Циклинский. Об этом 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления «К» Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

