Фильм Алексея Учителя о Цое носит рабочее название "47"

Фильм о лидере группы "Кино" Викторе Цое, съемки которого планируется начать в середине 2019 года, носит рабочее название "47", сообщил журналистам в четверг режиссер фильма Алексей Учитель на полях VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.



"Пока он называется "47". Это [название носил] последний альбом, который написал Виктор [Цой]", - сказал Учитель, добавив, что впоследствии этот альбом стал называться "Черный".



Ранее сообщалось, что выход в прокат фильма Учителя о Викторе Цое ожидается в 2020 году. Предполагается, что съемки фильма-притчи с участием знаменитых актеров, имена которых режиссер пока не назвал, будут проходить на территории Латвии, Литвы, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Сценарий к картине был написан около семи лет назад Александром Гоноровским. Главным героем будет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Виктор Цой, и не будет актера, который будет исполнять роль самого музыканта.







