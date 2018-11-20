Ученые нашли звездную систему, которая вскоре может взорваться

Ученые обнаружили звездную систему, которая вскоре может взорваться в сильнейшем гамма-всплеске, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).



Как сообщается, система состоит из трех звезд, окруженных вихрем космической пыли. Ее официальное название — 2XMM J160050.7-514245, однако из-за извилистых форм, напоминающих змею, свернувшуюся вокруг звезд, астрономы дали ей и другое имя — "Апоп". В древнеегипетской мифологии Апоп — огромный змей, олицетворяющий хаос, извечный враг бога солнца Ра. Вскоре "Апоп" может взорваться в самом сильном электромагнитном событии во Вселенной — гамма-всплеске.



Система состоит из звезд Вольфа — Райе, которым характерна очень высокая температура и светимость. Некоторые светила, самые крупные, превращаются в звезды Вольфа — Райе под конец своего существования. В основном, это короткая фаза, занимающая несколько сотен тысяч лет.



"Апопа" отличает удивительная скорость звездных ветров в 12 миллионов километров в час. Эти ветра привели к созданию вихря, окружающего звездную систему. В отличие от ветров, вихрь движется в медленном темпе (менее двух миллионов километров в час). Этот разрыв в скоростях, предположительно, является результатом того, что одна из звезд в системе испускает одновременно быстрые и медленные ветра в разных направлениях.



Исходя из этого предположения, астрономы пришли к выводу, что эта звезда находится в состоянии, близком к критическому — вращается так быстро, что практически разрывает себя на части. Считается, что такое быстрое вращение звезды Вольфа — Райе приводит к длительному гамма-всплеску, когда ее центр взрывается в конце жизненного цикла.

