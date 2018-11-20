Порошенко назначил главой Черкасской ОГА Александра Вельбивца

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, председателя Черкасского областного совета. "Я хотел бы представить вам Александра Ивановича Вельбивца, но он в представлении не нуждается…

...Александр Иванович – человек черкасский, и так получилось, что именно сегодня исполняется ровно три года, когда он был избран председателем Черкасского областного совета", - сказал П.Порошенко на встрече с активом Черкасской области во вторник.



"У него есть поддержка президента, я думаю, что у него есть поддержка общественности, и выбор президентом человека, который возглавит Черкасскую областную государственную администрацию – выбор правильный, если вы это поддерживаете", - добавил глава государства.



А.Вельбивец (21 апреля 1976 г.р.) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.



Как сообщалось, ранее Черкасскую обладминистрацию с 9 сентября 2014 года возглавлял Юрий Ткаченко. 24 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о его увольнении с должности вместе с главами трех других областей. В тот же день Кабмин одобрил проекты указов президента о назначении на должность главы Киевской обладминистрации Александра Терещука, а на должность главы Черкасской обладминистрации - А.Вельбивца.

