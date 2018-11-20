Рада не сняла неприкосновенность с нардепа Березкина

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, отказалась снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Представление Генпрокуратуры поддержали только 160 парламентариев.



Напомним, 7 ноября генпрокурор Юрий Луценко подал в Раду представление на лишение Березкина неприкосновенности. Накануне его представление частично поддержал регламентный комитет.



ГПУ подозревает Березкина в причастности к хищению 20 миллионов долларов средств Ощадбанка. Как известно, по данному делу были задержаны 10 человек, включая сына нардепа.



Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Шесть арестованных были освобождены после внесения залога.

