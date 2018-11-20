Новые блочно-газовые страдания «нэньки»

Психиатры и даже психологи, когда выясняют, почему человек, к примеру, – Наполеон, обычно умными словами рассказывают, что в мозгу у человека образуются какие-то функциональные блоки, которые и завышают самооценку. Или наоборот – занижают. Но это реже. И в Украине с этим у политиков все нормально. У них в восприятии жизни мало что меняется, и потому они уверены, что побеждают. «Синдром победителя» называется. Тот же министр иностранных дел Украины Павел Климкин, например, всегда уверен, что если он явится на какое-нибудь международное мероприятие, то его там покормят.



Причем обязательно. Хоть бутербродами. Потому он туда, собственно, и ездит, имитируя бурную международную деятельность. Ну, а если фуршеты не предвидятся (бывает в экономной Европе и такое), то у Пашки всегда на этот случай имеется пацанская барсетка. Как раз для полноты образа прям-таки под подвернутые джинсы не по росту, но дешевые. Короче, барсеточка якобы для ношения важных документов. Но и пирожки там умещаются преотлично. Так что Пашка никогда не пропадет. В отличие от Украины, которую он якобы и защищает...



С Украиной сложнее. Она сама обретается между двумя блоками, как между Сциллой и Харибдой (не говорите об этом Климкину, а то еще испугается, барсетку где-то забудет, а там и пирожки, и госсекреты – Украина может не выдержать утечки). Если с юга смотреть, то слева, с Запада – это НАТО, Евросоюз, за ними еще западнее – США, с которыми, как сейчас выяснилось, такие мощные стратегические отношения, что пословица «пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву» меркнет прямо на глазах. А вот справа, восточнее – ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Не дай Бог, сойдутся в противоречиях помахать кулаками, тогда Пашке Климкину обязательно рожу начистят от безысходности и чтобы под ногами не путался. Ну, и Украине достанется, конечно...



Но Климкин уверен в себе. Во-первых, за спиной у него гарант нации, который уверенно и однозначно определился и ведет шумеров прямо в западное европейское будущее с привкусом дармового молока в кисельных берегах по безвизу. Во-вторых, и сам Пашка – не промах. Вот его недавно венгры решили пускать в НАТО, дескать, пусть кормится, не объест сильно, чай не жук колорадский, хотя внешне и похож немного. Почему венгры, когда в НАТО 29 членов и еще несколько подчленков? Да потому что Венгрия решила блокировать любые потуги Украины на пути евроинтеграции. В отместку Киеву за его попытки вызывать у своих соплеменников в украинском Закарпатье однозначную блевоту и расстройства психики. Как? А чтением произведений Ларисы Ницой и спичей Ирины Фарион на мове вместо родного языка Шандора Петефи и, к примеру, писателя-нобелиата Имре Кертиса или того же Лайоша Мештерхази, знакомых еще советским школьникам. Буквально с детства эта пытка предусмотрена: украинский закон об образовании, как известно, убрал языки нацменьшинств из дошкольного и младшего школьного образования, а венгры берегут психику своих детей даже в Украине.



К блокам добавились и проблемы труб. Трубы, правда, изучают, не психиатры, но головняк у Киева от этого не меньше. Потому что трубы-то – в газопроводах, по которым мимо Украины и мимо украинского госбюджета пойдут и газ из России, и деньги за транзит этого газа в Европу. К концу 2019 года будет закончено строительство газопровода «Северный поток-2» («СП-2»)

Для работы первой нити «ТП» остается только достроить блок сооружений на берегу – принимающую компрессорную станцию, наземную часть трубопровода. И все. А потом – вторая нить. И тогда: 100 млрд. кубов по Украине сегодня минус 55 млрд. кубов по «СП-2» и «СП-1» и 31,5 млрд. кубов по «ТП» в 2019 году, вот и получится миллиардов 10-14 «кубиков», которые сделают украинскую «трубу» совершенно нерентабельной

Пашка Климкин – не таков. Он – русак из Курска и инженер-физик по образованию, никаких «петефей» и «мештерхазей» в глаза не видал. Но украинский закон об образовании одобряет всей своей страшно «поукраинившей» душой. А посему его перестали было пускать на любые заседания НАТО. Но жрать-то надо? Пашка спал с лица, и венгерский его коллега Петер Сийярто, пообщавшись, видимо, с руководством, сжалился. И буквально вчера, в светлый для Пашки понедельник, 19 ноября 2018 года, заявил, что Венгрия, конечно, продолжит блокировать евроинтеграцию Украины из-за преследования национальных меньшинств. В частности, по-прежнему не допустит проведения заседания Комиссии Украина – НАТО (КУН). Но препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на ближайшую встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО не будет.Повезло Климкину! Но не Украине, как вы понимаете. «Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это (принятие упомянутого закона об образовании и отказ учесть замечания Будапешта. – Авт.) следует воспринимать как двусторонний спор», – заявил Сийярто. И чуть раньше в Польше Сийярто рассказал журналистам, что «в Украине продолжается антивенгерская «nagonka» (с польского «nagonka» можно перевести как «компания», и как «истерика». – Авт.). А глава правительства Венгрии Виктор Орбан недавно вообще обидел и гаранта нации, когда заявил: мол, его страна не видит возможности договориться с политическим руководством Украины, намерена дождаться смены власти в стране и ведет переговоры со всеми перспективными кандидатами в президенты. А самый перспективный-то у нас – гарант нации, ему Игорь Грынив об этом, шурша гонорарами и фондами на кампанию, сказал.Согласитесь, есть в этом деле какие-то блоки, с которыми ой как надо бы поработать. И это ведь притом, что Парламентская ассамблея НАТО фактически единодушно хочет поиметь Украину своим членом. То есть выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе и пишет об этом в своем специальном отчете под греющим душу названием «Противодействие российским гибридным угрозам: обновление». Автор отчета, депутат верхней палаты парламента Великобритании лорд Джон Джоплинг так и написал: «Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства. ...Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема «серых зон» в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом».Но ведь есть проблемы и в другом направлении. Восточная «Харибда» как бы уже смыкается с западной «Сциллой», минуя Украину и фактически не обращая на нее внимания. Не трет правда, но утешение от этого малое: а что если восток и запад решили, что «нэнька» и сама себя закопает, и без их помощи? Я говорю о том, что к блокам добавились и проблемы труб. Трубы, правда, изучают, не психиатры, но головняк у Киева от этого не меньше. Потому что трубы-то – в газопроводах, по которым мимо Украины и мимо украинского госбюджета пойдут и газ из России, и деньги за транзит этого газа в Европу. К концу 2019 года будет закончено строительство газопровода «Северный поток-2» («СП-2») в дополнение к уже действующему «СП-1». Вместе СП-2» и «СП-1» – это прокачка более 55 млрд. кубов газа в Европу. То есть удар по украинской «трубе» – ее газотранспортной системе (ГТС), которая прокачивает до 100 млрд. кубов и дает в госбюджет 3 млрд. долл. ежегодно. За транзит. А если транзит исчезнет, то... В общем, додумайте сами, какая «nagonka» может начаться в Киеве у тех, кто уже уютно присосался к этим «зеленым» миллиардам...Стратегические партнеры из США обещались как-то помочь, чтобы «СП-2» не был построен никогда, ибо они всех-де замучают санкциями. Но есть и другой взгляд на этот вопрос: а зачем США оставлять Украине газ и деньги за него из России, если можно втюхивать «стратегическому партнеру» свой газ? Такой же природный, как и из России, но только не трубный, а сжиженный. Не зря же в Киев недавно приезжал министр энергетики США Рик Перри, которого чуть не «сожрала» своим преданным взглядом замминистра энергетики Украины, сопровождая его на проверке антрацита из Пенсильвании. Но не только уголек втридорога для Украины проверял Рик. Он пообещал Украине превратить ее в новый Техас, если она начнет закупать сжиженный газ из США. Вот и скажите мне вполне логично: а зачем США российский конкурент в Украине? Да пропади она пропадом эта украинская «труба», если газ можно ввозить по океану в терминалы. И тоже втридорога...А тут еще одна заподлянка трубно-блочная. Буквально на днях в режиме телеконференции из Стамбула президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали очень интересную картинку и типа лично в этом поучаствовали. К удовольствию бизнесменов двух стран. Российский газовый монополист «Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток» («ТП»). Хорошая, я бы даже сказал, видная аббревиатура, но все равно не то, о чем многие подумали. Это близко, но страшнее. «ТП», как и «СП-1» и «СП-2» – две нитки общей протяженностью 1820 км и общей мощностью 31,5 млрд. кубов газа в год, – запланированы по дну Черного моря из России в Турцию в обход Украины. И, как не трудно догадаться, в Европу, где Болгария уже просится к нему присосаться...«Труба «Турецкого потока» с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря», – разъяснил товарищам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер суть процесса. А как это относится к Украине по деньгам, объяснили согражданам уже украинские эксперты. В частности, глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассказал, что в связи с запуском первой нитки «ТП» транзит российского газа через украинскую «трубу» уменьшится примерно на 12-13 млрд. кубов газа и украинские потери составят примерно 500 тыс. долл. В год. Ввести же «ТП» в работу планируется в конце 2019 года.Сейчас для работы первой нити «ТП» остается только достроить блок сооружений на берегу – принимающую компрессорную станцию, наземную часть трубопровода. И все. А потом – вторая нить. И тогда: 100 млрд. кубов по Украине сегодня минус 55 млрд. кубов по «СП-2» и «СП-1» и 31,5 млрд. кубов по «ТП» в 2019 году, вот и получится миллиардов 10-14 «кубиков», которые сделают украинскую «трубу» совершенно нерентабельной. Хоть на металлолом сдавай. А киевский политолог Владимир Воля вообще подписал приговор «трубе» и с другой стороны – от европейских стран, которые якобы стараются избавиться от зависимости от газа из России – это невыгодно в первую очередь... для Украины. «Все в Европе, кто уменьшает потребление российского газа, работают на снижение российского газового транзита через Украину. Польша отказывается от российского газа в пользу другого, в том числе американского, и тем самым лишает Украину части транзита. Вот и Болгария уменьшает зависимость от российского газа, переориентируясь на собственную добычу, на поставку трубами из Азербайджана и через терминалы в Греции и Турции», – горько написал он, чуя западло всем сердцем патриота. Но такова «селяви», как говорят другие патриоты......А у Пашки Климкина новый блок проблем. Уже не газовый, но тоже пахнет как-то не ахти. Он лично должен выяснить, так шпион ли российский его непосредственный подчиненный – постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук. Это его старшего брата генерала милиции Александра Прокопчука Россия выдвинула кандидатом на должность главы Интерпола. Украина чуть не задохнулась от негодования после такой «гибридной наглости москалей». А тут оказывается, что вешать нужно своих – прошляпили-то как разведчика в своем логове, 8,5 лет младшенький Прокопчук представлял «нэньку» в ОБСЕ и не жужжал, как говорится. А если он – «шпионяра заядлый», то представляете, сколько «сикретов» выдал! Подчиненный Климкина начали что-то лепетать насчет войны, которая-де «разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников». «Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает. ...Не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины. Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров», – заявили в МИД Украины. Но что, если они ошибаются? Вот уж подгорели пуканы у коррупционеров и бандюков: младший выдает, кто сколько в «нэньке» хапнул, где скрыл и где сам скрывается, а старший в Интерполе по наводке прямо на цугундер тянет. Картина маслом!