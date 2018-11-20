Назван следующий соперник Пакьяо

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо впервые за два года проведет бой в США против американца Эдриена Бронера. Об этом сообщает Premier Boxing Champions.



39-летнему филиппинцу предстоит отстоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Бой пройдет на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе 19 января 2019 года.



Осенью 2018-го непобедимый американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил о возвращении в спорт и бое-реванше с Пакьяо. Первый поединок между ними прошел в 2015 году. Мэйуэзер одержал в нем победу судейским решением.



Пакьяо провел 69 поединков в профессиональном боксе. Он одержал 60 побед (39 из них — нокаутом), потерпел семь поражений, и еще два боя завершились вничью. На счету 29-летнего Бронера 33 победы, три поражения и одна ничья.

