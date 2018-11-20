Ryanair в 2019 году откроет 5 новых рейсов из Киева

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины.



Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник.



Новые рейсы авиакомпания будет осуществлять в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария), Пафос (Кипр) по два раза в неделю.



"Всего 2019 году мы планируем летать из Украины в 11 стран по 22 направлениям, пять из которых - новые ", - заявил Д.О'Брайен.



Он также отметил, что по итогам 2019 года компания планирует перевезти более 1 млн пассажиров - около 225 тыс. из Львова и около 800 тыс. из Киева.



Ранее в Ryanair заявили о планах до 2023 года инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов.



Как сообщалось со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в аэропорту "Борисполь" (Киев).



Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.

