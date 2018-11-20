Левочкин: "Сегодня состоялись похороны Оппозиционного блока"

Один из бывших лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу Петра Порошенко. Об этом он заявил во вторник в кулуарах Верховной Рады.



"Во-первых, то, что произошло, - это атака на кандидата в президенты Юрия Бойко", - заявил Левочкин. "Он один из лидеров гонки. Уже сейчас понятно, что Бойко и Тимошенко это два кандидата, которые имеют шансы на второй тур. Это было сделано на руку действующему президенту", - убеждает бывший глава АП.



"Второе - это фактически похороны "Оппозиционного блока". Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп. На уточнение, выйдет ли он из партии "Опоблок", Левочкин ответил: "Сегодня состоялись политические похороны. Юридически партия существует ... пока этот вопрос неактуален".

