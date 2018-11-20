Саудиты захотели сместить наследного принца после убийства журналиста

Многие члены королевской семьи Саудовской Аравии не хотят, чтобы королем стал наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника при дворе.



Десятки аравийских принцев из разных ветвей рода намерены изменить порядок наследования, но не будут ничего предпринимать, пока жив король — 82-летний Салман бин Абдул-Азиз. После его смерти на престоле хотят видеть не его сына, а родного брата монарха — принца Ахмеда бин Абдул-Азиза.



Сторонники Ахмеда уверены: он не станет отменять ни одну из социальных и экономических реформ, проведенных Мухаммедом, будет уважать существующие международные договоренности и вернет единство династии аль-Саудов.



76-летнего принца, который более сорока лет занимал пост заместителя министра внутренних дел, предпочитают 33-летнему королевскому сыну не только члены семьи, но и аппарат безопасности королевства, а также Запад. По информации одного из источников, кандидатуру Ахмеда готовы поддержать США.



По данным того же источника, отношение американских властей к Мухаммеду бин Салману изменилось в худшую сторону не только из-за подозрений, что именно он устроил убийство журналиста Джамаля Хашкуджи, но и из-за его взглядов на международные отношения. Кронпринц заявлял, что планирует сотрудничать с Россией в области добычи нефти и поставок тяжелого вооружения, такого, как комплексы С-400.



Судя по выступлению короля Салмана в Эр-Рияде 19 ноября, он лично все еще поддерживает сына.

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Хашкуджи, активно критиковавший наследного принца, пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.



Ранее Мухаммед бин Салман провел ряд социальных и экономических реформ: разрешил женщинам королевства водить автомобиль без сопровождения мужчин, открыл кинотеатры и пообещал уравнять зарплаты женщин и мужчин.



Порядок наследования в Саудовской Аравии определяется внутри семьи. Месяц назад стало известно, что совет мудрецов королевской семьи, объединяющий представителей семи основных кланов, собрался и обсуждает наследование престола и возможное смещение кронпринца.

