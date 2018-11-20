Нанятая авторами «Игры престолов» координатор по сценам секса поведала о работе

Американская телекомпания HBO наняла координатора по съемкам сцен секса Алисию Родис для предупреждения случаев домогательств и насилия на площадке. Женщина рассказала газете The Guardian о своей работе в интервью, опубликованном во вторник, 20 ноября.



По словам Родис, она не рассматривает себя как цензора, запрещающего снимать эротические сцены. «Я просто предлагаю правки в сюжет, чтобы людям не пришлось в действительности заниматься сексом на экране», — поделилась она.



«Съемки таких сцен — неприятное занятие. Мы хотим убедиться, что все находятся в безопасности», — добавила Родис. Она подчеркнула, что чаще ей приходится работать не с актрисами, а актерами, которые пребывают в ужасе от мысли, что могут переступить черту во время постельной сцены.



Родис призналась, что в возрасте 15 лет пережила негативный опыт съемки интимной сцены. По ее словам, тогда она не представляла, насколько необходим в таких случаях координатор по сценам секса.



В настоящее время Родис работает над сериалом «Двойка» с Джеймсом Франко, который посвящен порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980-х годов. Руководители HBO решили нанять координатора сцен секса по просьбе актрисы «Двойки» Эмили Мид, играющей проститутку Лори, — ее роль предполагает многочисленные постельные сцены, и поэтому она потребовала от телеканала обеспечить ее безопасность.



Компания HBO выпустила сериалы «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Молодой папа» и «Настоящий детектив».

