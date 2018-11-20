Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь

В Киеве начинается строительство метро на Виноградарь. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА. "Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2012 году", - заявил Кличко.



Также по результатам корректировки бюджета столицы на этот год планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования, в частности речь идет о дополнительных средствах на надбавки и зарплату педагогам.



"Мы должны направить дополнительно 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Раде ветеранов АТО", - добавил мэр.



Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.



"Мы должны получить до конца года еще 6 новых трамваев и 2 снегоплавильных комплексы, около 15 единиц другой техники для уборки города зимой", - подчеркнул Кличко.

