Лолиту во время концерта экстренно госпитализировали

Российская певица Лолита, которая входит в так называемый "черный список" артистов в Украине, была экстренно госпитализирована. Артистка почувствовала себя плохо во время выступления в могилевском Ледовом дворце в Беларуси, и вынуждена была прервать концерт. Об этом пишет Мogilev News.



По данным издания, еще до начала концерта певица почувствовала себя плохо из-за высокого давления. Действия медиков ситуацию не улучшили, однако она решила начать сольный концерт.



Исполнив несколько песен, артистка вынуждена была покинуть сцену. "Скорая" экстренно доставила ее в одну из местных больниц.



Представитель певицы отметил, что надеется на перенос концерта, в противном случае - деньги за билеты будут возвращены.

