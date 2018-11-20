В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 21 ноября, прохладную и преимущественно сухую погоду в Украине будет определять гребень антициклона с центром над Скандинавией, сообщает Укргидрометцентр. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории - без осадков. На дорогах местами гололедица.



Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,1 градусов тепла в 1926 году, самая низкая ночью на отметке 13,6 градусов мороза в 1921 году.



В четверг, 22 ноября, в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью от 2° тепла до 3 мороза, днем 2-8° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.

