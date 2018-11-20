Зачем казино добавляют в условия бонусов вейджер?

При просмотре почти любой рекламы казино можно услышать о щедрых бонусах от администрации. Многие азартные сайты готовы дать в качестве приветственного или поощрительного «подарка» огромные суммы кредитов. Для этого игроку достаточно просто пройти регистрацию и пополнить счет на указанную сумму реальными деньгами.



Казалось бы, это очень выгодное предложение – деньги так и сыплются вам в карман. Пополнив счет на некую сумму, вы получаете для игры намного больше. А казино, в свою очередь, получает довольного клиента, который вновь и вновь будет делать депозиты.



Что такое вейджер?



Вейджер – это обязательное условия для всех денежных бонусов любого казино. Вейджер – это сумма ставок, которую вы должны сделать после того, как согласились на бонус. Пока вы этих ставок не сделаете, снимать деньги со счета, даже в случае выигрыша каких-то денег, вы не сможете.



Вейджер выступает в качестве гарантии для казино. Во-первых, в том, что вы не снимите деньги сразу после получения прибавки к депозиту. Во-вторых, вы дадите возможность казино отыграться.



Брать или не брать бонус?



Конечно, для начала вы должны узнать четкие условия получения каждого конкретного бонуса. Даже если вы планируете просто в игровые автоматы играть бесплатно, и не думаете ставить реальных денег – лучше знать, на что вы подпишитесь, если сделаете депозит.



Как правило, для отыгрыша вейджера необходимо сделать ставок на сумму, которая в 20-30 раз больше депозита в сумме с бонусом. Это большая сумма, для отыгрыша которой потребуется, как минимум везение. Поэтому если для вас важно сохранить определенную финансовую независимость при посещении казино, или вы не планируете играть долго – лучше от бонусов вежливо отказаться, отписавшись в поддержку.



В каких случаях бонус взять можно?



Если вейджер небольшой, и если для вас важнее получить дополнительные кредиты для ставок. Помните, что на отыгрыш может даваться только определенный срок, после которого бонусы «сгорят».



Не рекомендуем воспринимать бонусы, как возможность получить какой-то легкий доход или способ обыграть казино. Любая азартная игра в любом казино, с бонусами или без них – это дорогостоящее развлечение. Поэтому не рискуйте критичными для вас суммами, не отыгрывайтесь и всегда трезво взвешивайте все за и против каждого рекламного предложения.



