Индекс Dow Jones рухнул более чем на 500 пунктов

Промышленный индекс Dow Jones во вторник рухнул более чем на 500 пунктов. К 14:00 (22:00 мск) он упал на 2,02%, или на 506,18 пунктов до отметки 24512. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 1,78%, или на 48,24 пунктов до 2642,51, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 127,24 пункта, или на 1,8% до 6901,50.



Наибольшие потери понесли компании, производящие потребительские товары длительного пользования, компании по производству электронной техники, энергетические и финансовые компании. На 4,37% упали акции компании Apple, на 3,25% - банковской CitiGroup, на 3,45% - General Electric, на 3,09% - акции Google. Цена барреля американской нефти с поставкой в январе 2019 года упала до самого низкого за последний год уровня - $53,30.



Как отметила телекомпания CNN, причины негативной динамики на рынке - снижение цен на нефть, высокий уровень учетной ставки, беспокойство участников рынка по поводу того, как будут урегулированы торговые противоречия между США и КНР, а также ожидания снижения темпов экономического роста в 2019 году. "Проще говоря, на фондовом рынке уже начали учитывать угрозу замедления темпов роста экономики", - привела телекомпания CNN мнение эксперта банка Goldman Sachs Дэвида Костина, а глава инвестиционной компании Bespoke Investment Пол Хики подчеркнул, что сейчас "инвесторы бегут с рынка". В то же время руководитель департамента инвестиций банка Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан в интервью информационному агентству Bloomberg отметил, что "рынок сейчас нащупывает дно".



Управляющий директор компании FTSE Russel Алек Янг отметил, что действия участников рынка продиктованы усиливающейся озабоченностью по поводу замедления темпов роста глобальной экономики. "Причины беспокойства не столько в США, сколько на мировых рынках, - отметил он в интервью Bloomberg. - Торговля оказывает воздействие на цепочку поставщиков компонентов для компаний, действующих в сфере высоких технологий. Кроме того, рынок хотел бы услышать со стороны представителей Федеральной резервной системы заявления, выдержанные успокоительном тоне".



Газета The Wall Street Journal обратила внимание на то, что негативные тенденции распространились и на рынок криптовалют, где курс биткойна упал на 11% до $4501 - самого низкого уровня с октября 2017 года.

