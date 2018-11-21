Порошенко наградил Сущенко орденом "За мужество"

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" осужденного в России украинца Романа Сущенко. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, указано, что Порошенко отметил Сущенко орденом "За мужество" III степени. А награду из рук президента получила жена журналиста Анжела.



"Имя ... журналиста Романа Сущенко, которому "российская Фемида" инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма", - сказал Порошенко.



Он также пообещал, что "мы точно не оставим Романа в беде".



Кроме того, Порошенко отметил, что во время его международных встреч, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном тема освобождения Романа Сущенко постоянно среди главных и добавил, что этот вопрос является также одной из задач Первой леди Франции Брижит Макрон.



Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.



Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила его в шпионаже и работе на украинскую разведку. Сам он своей вины не признает.



В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

