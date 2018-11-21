Проблемы с весом могут вызвать преждевременную смерть

Школа общественного здоровья Бостонского университета проанализировала данные более 6000 человек, на примере которых было установлено, как ожирение влияет на риск преждевременной смерти. Причем, речь идет о тех случаях, когда человек страдает ожирением довольно продолжительное время, передает "Российская газета".



Оказалось, лишний вес, преследовавший человека на протяжении 24 лет, однозначно сокращал продолжительность жизни. При нормальном весе риск преждевременной смерти был снижен. По словам ученых, необходимо бороться с ожирением с детства.



Если у человека никак не получается похудеть, вероятно, имеются проблемы с головным мозгом. Как было установлено, гибель особой группы нейронов, отвечающих за чувство насыщения, может приводить к перееданию, сводя все попытки похудеть на нет.

