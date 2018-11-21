Что представляют собой титановые диски и стоит ли их использовать

Титановые диски считаются самыми прочными и надежными из легкосплавных. Несмотря на то, что они называются титановыми, в составе их содержатся преимущественно другие сплавы. Связано это с нерентабельностью использования чистого титана в автопромышленности, так как стоит он довольно дорого, и вряд ли кто-то из автолюбителей может позволить себе их приобрести.



Какие свойства приобретают автомобильные диски, изготовленные с использованием титана



Повышенная устойчивость к образованию коррозии и удельная прочность обеспечивают надежность эксплуатации титановых дисков даже в тех условиях, которые характеризуются высокими температурами. Титановые сплавы используются там, где не годятся легкие алюминиевые и стальные. Производят автомобильные титановые диски методом, который ранее использовался в авиационной промышленности.



К числу главных плюсов применения титановых дисков можно отнести: