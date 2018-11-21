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Что представляют собой титановые диски и стоит ли их использовать
Титановые диски считаются самыми прочными и надежными из легкосплавных. Несмотря на то, что они называются титановыми, в составе их содержатся преимущественно другие сплавы. Связано это с нерентабельностью использования чистого титана в автопромышленности, так как стоит он довольно дорого, и вряд ли кто-то из автолюбителей может позволить себе их приобрести.
Какие свойства приобретают автомобильные диски, изготовленные с использованием титана
Повышенная устойчивость к образованию коррозии и удельная прочность обеспечивают надежность эксплуатации титановых дисков даже в тех условиях, которые характеризуются высокими температурами. Титановые сплавы используются там, где не годятся легкие алюминиевые и стальные. Производят автомобильные титановые диски методом, который ранее использовался в авиационной промышленности.
К числу главных плюсов применения титановых дисков можно отнести:высокую прочность;
устойчивость к коррозионным процессам благодаря химическим свойствам титана;
оптимальную степень пластичности.
Единственным недостатком таких изделий является высокая стоимость. Заниматься производством чисто титановых дисков компаниям чаще всего невыгодно, а потому на рынок выпускают легкосплавные и литые автомобильные диски, изготовленные из алюминия с добавками либо магниевые сплавы с добавлением титана. Использование магния встречается гораздо реже, однако с помощью данного элемента можно уменьшить вес диска и сократить массу неподрессоренных частей.
Если речь идет о дорогостоящих титановых дисках, то и резина к ней должна подбираться соответствующая, а потому полная экипировка колес транспортного средства обходится очень дорого. На сайте https://avtodiski.net.ua вы сможете подобрать диски на любой бюджет.
Стоит ли устанавливать титановые диски? Ответить однозначно на этот вопрос очень сложно, соображения у всех автовладельцев разные, и они должны учитываться в первую очередь. Автомобильные диски из титанового сплава - приобретение статусное, в первую очередь оно демонстрирует окружающим доход владельца транспортного средства. Учитывая, что стоит титановое изделие очень дорого, позволит его могут себе только избранные. Впрочем, стоит понимать, что установка титановых дисков возможна далеко не для каждого автомобиля. Сам по себе титан весит довольно много, гораздо больше, чем сталь или алюминий, а потому применение таких дисков абы как в несколько раз увеличивает вес колеса, из-за чего повышается нагрузка на детали и расход топлива, а также меняется работа амортизаторов.