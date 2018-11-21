РФ не предлагала снять санкции с Ирана в обмен на вывод его войск из Сирии

Россия не предлагала Израилю и США снять часть санкций с Ирана в обмен на вывод его войск из Сирии. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



Ранее портал Axios сообщил, что РФ якобы обращалась к Израилю и США с подобным предложением по иранским силам в Сирии.



"Что касается конкретного аспекта отмены санкций в обмен на что-то, то я это подтвердить не могу, - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Были близкие, но не совпадающие с этим идеи. Развития они не получили".



Кроме того, Рябков отметил, что Россия ведет консультации с ЕС по вопросу создания механизма для защиты работающих с Ираном компаний.



По его словам, европейские коллеги до сих пор не сумели найти "оптимальную схему институционализации этого механизма, его юридического оформления". "Из-за этого механизм не был запущен параллельно с восстановлением жестких антииранских санкций США 5 ноября, - указал высокопоставленный дипломат. - Но, что важно, идею европейцы не отбросили. Мы продолжаем консультации с ними и нашими иранскими друзьями по данному вопросу".



"Это один из элементов комплексного подхода к задаче защиты Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] от разрушения, - подчеркнул заместитель министра. - Мы привержены этому документу, убеждены, что он эффективно выполняет свою функцию, то есть гарантированно обеспечивает высокую степень транспарентности в отношении иранской ядерной программы".



Однако, как отметил Рябков, в части обеспечения экономических бонусов для самого Ирана в СВПД есть проблемы. "Нам нужно удвоить наши усилия, чтобы подтянуть эту сферу. Именно этим мы сейчас и занимаемся как с европейцами, так и с иранцами", - заключил он.



