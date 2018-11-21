Кабмин уволил главу Гослекслужбы

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталию Гудзь, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.



"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Н.Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны", - написала она в своем Твитере.



Как сообщалось, в сентябре правительство отстранило Н.Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.



По информации Минздрава, Гослекслужба в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин.



В Минздраве отметили, что Н.Гудзь и В.Целина выносили эти запреты "вопреки установленному порядку применения временных запретов", не имея достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов, в то время как в каждом конкретном случае запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации, дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены.

