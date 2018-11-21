Польша отменяет судебную реформу по требованию ЕС

Правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда, сообщает Радио Свобода в среду, 21 ноября.



Такое решение принято в связи с постановлением суда Евросоюза, который потребовал вернуть высшему судебному органу Польши прежний статус. В сентябре Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с жалобой на действия Польши, обвинив власти страны в покушении на независимость правосудия.



По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был подчинен министерству юстиции. А глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не советуясь с представителями правосудия.



В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права. Польские власти утверждали, что изменения необходимы для борьбы с коррупцией и реформирования суда, который, по мнению правительства, все еще сохраняет признаки эпохи правления коммунистов.



Теперь правящая партия внесла новую законодательную инициативу, которая отменит изменения, введенные ранее в отношении Верховного суда.

